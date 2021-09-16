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شرطة الرياض تضبط 4 مقيمين جمعوا الأموال من المخالفين وبحوزتهم 548 ألف ريال

شرطة الرياض تضبط 4 مقيمين جمعوا الأموال من المخالفين وبحوزتهم 548 ألف ريال
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، مساء اليوم الخميس، أنه تم القبض على (4) مقيمين ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم، أسفرت عن القبض على (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم البنكية، وضبط بحوزتهم مبلغ (548,270) ريالاً.

وتابع متحدث شرطة الرياض أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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