تعرّف على حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة على مناطق المملكة

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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وأضاف أن الفرصة مستمرة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة. تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

وتوقع أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وتصل إلى 48كم/ساعة على الأجزاء الشمالية، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

 

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