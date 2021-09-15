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«شؤون الحرمين» تجري صيانة لإطار الحجر الأسود والركن اليماني

«شؤون الحرمين» تجري صيانة لإطار الحجر الأسود والركن اليماني
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تواصل – واس:

أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال صيانة وتنظيف لإطار الحجر الأسود المعمول بسلك الفضة المطلي بماء الذهب.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحمد بن مساعد السويهري أن أعمال الصيانة للكعبة المشرفة تعمل على مدار الساعة لمعالجة كافة الملاحظات على الفور، وذلك من خلال كوادر وطنية مدربة ومؤهلة، حيث يتم مباشرة أعمال الصيانة والتنظيف من قبل الفريق المختص لإدارة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام.

من جهته بين مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة فهد بن حضيض الجابري أن إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام  قامت بأعمال تنظيف وصيانة لإطار الحجر الأسود، والركن اليماني المعمولان بالسلك المطرز بالفضة والمطلي بماء الذهب ، وكذلك تم تغيير مقبض رجل الأمن أعلى الحجر الأسود.

 

 

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