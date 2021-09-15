توقعات الطقس.. سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة وغبار على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر.

في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزئين الأوسط والشمالي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزئين الأوسط والشمالي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.