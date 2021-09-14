توقعات طقس الغد.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وسحب رعدية على هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الافقية على سواحل البحر الأحمر. في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة .

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزئيين الأوسط والشمالي، وحالة البحر متوسط الموج و مائج على الجزئيين الأوسط والشمالي .

بينما تكون حالة الرياح السطحية بالخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.