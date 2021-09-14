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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الصحة»: إطلاق البرنامج الأول المكثف «CICP» في مجال مكافحة العدوى

«الصحة»: إطلاق البرنامج الأول المكثف «CICP» في مجال مكافحة العدوى
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تواصل – واس:

تطلق وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية البرنامج الأول المكثف ( CICP ) في مجال مكافحة العدوى، وذلك بعد اعتماده من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مكافحة العدوى ومواكبة المتغيرات العالمية والعمل على رفع مستوى جودة خدمات مكافحة العدوى لدى القائمين عليها في جميع القطاعات الصحية التابعة لوزارة الصحة، سواء كانت مديريات للشؤون الصحية أو تجمعات صحية أو منشآت صحية.
كما يستهدف من البرنامج جميع ممارسي مكافحة العدوى في جميع التخصصات، حيث يشتمل على المبادئ الأساسية والممارسات التطبيقية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية والمحلية ذات الصلة بإدارة وتنفيذ جميع أنشطة برامج مكافحة العدوى .
وتم وضع خطة تدريبية مكثفة لمدة ثلاثة أشهر تتضمن محاضرات يومية وورش عمل تطبيقية تحت إشراف مختصين من ذوي الخبرة في مجال تخصص مكافحة العدوى وفي مراكز تدريبية معتمدة ومتطورة.
وكمرحلة أولى فقد تم اختيار عدد (15) مرشحاً للانضمام للبرنامج، وذلك بعد المفاضلة وفقاً لاشتراطات القبول بالبرنامج واحتياج المناطق والمحافظات، علماً بأن إجمالي العدد المتوقع وفقاً للإستراتيجية والأهداف التطويرية للبرنامج (45) متدرباً خلال السنة وبواقع 15 متدرباً لكل مرحلة .

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