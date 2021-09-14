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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«مركز الأثر» يطلق أول برنامج دولي على مستوى الشرق الأوسط في تقييم التنمية

«مركز الأثر» يطلق أول برنامج دولي على مستوى الشرق الأوسط في تقييم التنمية
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق مركز الأثر أول برنامج من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويقام في المملكة لمدة 15 يوما، وذلك بالتعاون مع جامعة ENAP وبدعم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ويعد البرنامج الدولي لتقييم التنمية – الذي يقام في نسخته الأولى افتراضيًا بحضور متخصصين عالميين في مجال التنمية الدولية – , أحد البرامج الجديدة التي أعلن عنها مؤخرًا مركز الأثر لتهيئة متخصصين محليين في كيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في تقييم العمليات التنموية، ونمذجة العمل من خلال توفير أدوات التقييم الحديثة ومتابعة الأداء لتسهيل اتخاذ القرار وقياس الأثر المتوقع.
وأشار الرئيس التنفيذي لمركز الأثر المهندس أحمد الشمراني إلى أن إقامة البرنامج الدولي لتقييم التنمية لأول مرة في الشرق الأوسط يساعد في تأهيل المشاركين للانضمام إلى شبكة من المقيمين في مجال التنمية من المتحدثين باللغة العربية.
وأوضح أن هذا البرنامج يأتي في إطار تعزيز أهداف رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدفاتها في مجال التحول الوطني وتقييم أثر الممارسات في سبيل تحقيق تنمية مستدامة.

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