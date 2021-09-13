وظائف شاغرة بعدة تخصصات في «الطيران المدني» .. الشروط وطريقة التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لخريجي الدبلوم، البكالوريوس فما فوق بعدة مجالات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1-محاسب

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (محاسبة، علوم المالية والمصرفية، تدقيق المالي، تمويل، مالية، أعمال، نظم معلومات محاسبية).

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– القدرة على تحليل وإعداد ومراقبة الميزانيات.

– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

– القدرة على إدارة الميزانية من خلال البحوث وقراءة النماذج المالية.

2-كبير أخصائي السياسات الإقتصادية

– درجة البكالوريوس في (الاقتصاد أو هندسة صناعية أو العلوم المالية).

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– المعرفة بالأنظمة والأدلة والسياسات والإجراءات وخطوات تنفيذ الأعمال الخاصة بالهيئة.

– المعرفة بالأنظمة والسياسات والإجراءات الخاصة بقطاع السياسات الإقتصادية والنقل الجوي.

3-كبير أخصائي الأنظمة الاقتصادية

– درجة البكالوريوس في (القانون أو إدارة أعمال).

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– المعرفة بالأنظمة والأدلة والسياسات والإجراءات وخطوات تنفيذ الأعمال الخاصة بالهيئة.

– المعرفة بالأنظمة والسياسات والإجراءات الخاصة بقطاع السياسات الإقتصادية والنقل الجوي.

4-كبير المحللين الاقتصاديين

– درجة البكالوريوس في (هندسة صناعية أو العلوم المالية أواقتصاد او إدارة اعمال).

– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

– القدرة على العمل تحت الضغط.

5-كبير اخصائي الجدولة والخانات الزمنية.

– درجة البكالوريوس في إدارة طيران.

– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

– القدرة إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

– القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب.

– القدرة على ترتيب الأولويات.

التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة، (اضغط هنا).