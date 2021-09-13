الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف شاغرة بعدة تخصصات في «الطيران المدني» .. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بعدة تخصصات في «الطيران المدني» .. الشروط وطريقة التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لخريجي الدبلوم، البكالوريوس فما فوق بعدة مجالات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1-محاسب

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (محاسبة، علوم المالية والمصرفية، تدقيق المالي، تمويل، مالية، أعمال، نظم معلومات محاسبية).

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– القدرة على تحليل وإعداد ومراقبة الميزانيات.

– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

– القدرة على إدارة الميزانية من خلال البحوث وقراءة النماذج المالية.

2-كبير أخصائي السياسات الإقتصادية

– درجة البكالوريوس في (الاقتصاد أو هندسة صناعية أو العلوم المالية).

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– المعرفة بالأنظمة والأدلة والسياسات والإجراءات وخطوات تنفيذ الأعمال الخاصة بالهيئة.

– المعرفة بالأنظمة والسياسات والإجراءات الخاصة بقطاع السياسات الإقتصادية والنقل الجوي.

3-كبير أخصائي الأنظمة الاقتصادية

– درجة البكالوريوس في (القانون أو إدارة أعمال).

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– المعرفة بالأنظمة والأدلة والسياسات والإجراءات وخطوات تنفيذ الأعمال الخاصة بالهيئة.

– المعرفة بالأنظمة والسياسات والإجراءات الخاصة بقطاع السياسات الإقتصادية والنقل الجوي.

4-كبير المحللين الاقتصاديين

– درجة البكالوريوس في (هندسة صناعية أو العلوم المالية أواقتصاد او إدارة اعمال).

– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

– القدرة على العمل تحت الضغط.

5-كبير اخصائي الجدولة والخانات الزمنية.

– درجة البكالوريوس في إدارة طيران.

– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

– القدرة إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

– القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب.

– القدرة على ترتيب الأولويات.

التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة، (اضغط هنا).

مواد ذات صلة

بعد تراجع مؤشر الوباء والحالات الحرجة بالمملكة.. متى نعود للحياة الطبيعية؟

بعد تراجع مؤشر الوباء والحالات الحرجة بالمملكة.. متى نعود للحياة الطبيعية؟

«الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بتقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد

«الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بتقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد

«البيئة» تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد

«البيئة» تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد

وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف بالرياض

وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف بالرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>