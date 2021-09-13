وظائف شاغرة بعدة تخصصات في «الطيران المدني» .. الشروط وطريقة التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لخريجي الدبلوم، البكالوريوس فما فوق بعدة مجالات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1-محاسب
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (محاسبة، علوم المالية والمصرفية، تدقيق المالي، تمويل، مالية، أعمال، نظم معلومات محاسبية).
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– القدرة على تحليل وإعداد ومراقبة الميزانيات.
– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
– القدرة على إدارة الميزانية من خلال البحوث وقراءة النماذج المالية.
2-كبير أخصائي السياسات الإقتصادية
– درجة البكالوريوس في (الاقتصاد أو هندسة صناعية أو العلوم المالية).
– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– المعرفة بالأنظمة والأدلة والسياسات والإجراءات وخطوات تنفيذ الأعمال الخاصة بالهيئة.
– المعرفة بالأنظمة والسياسات والإجراءات الخاصة بقطاع السياسات الإقتصادية والنقل الجوي.
3-كبير أخصائي الأنظمة الاقتصادية
– درجة البكالوريوس في (القانون أو إدارة أعمال).
– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– المعرفة بالأنظمة والأدلة والسياسات والإجراءات وخطوات تنفيذ الأعمال الخاصة بالهيئة.
– المعرفة بالأنظمة والسياسات والإجراءات الخاصة بقطاع السياسات الإقتصادية والنقل الجوي.
4-كبير المحللين الاقتصاديين
– درجة البكالوريوس في (هندسة صناعية أو العلوم المالية أواقتصاد او إدارة اعمال).
– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.
– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
– القدرة على العمل تحت الضغط.
5-كبير اخصائي الجدولة والخانات الزمنية.
– درجة البكالوريوس في إدارة طيران.
– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.
– القدرة إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
– القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب.
– القدرة على ترتيب الأولويات.
التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة، (اضغط هنا).