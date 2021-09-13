الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

خبراء بـ«الصحة العالمية» يحسمون الجدل بشأن أخذ الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا»

خبراء بـ«الصحة العالمية» يحسمون الجدل بشأن أخذ الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا»
0

تواصل- فريق التحرير:

حسم مجموعة من الخبراء بمنظمة الصحة العالمية الجدل بشأن الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.
ورأى خبراء من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأغذية والعقاقير الأميركية، اليوم الإثنين، أن إعطاء جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» لكل السكان غير مبرر راهنا لأنها تبقى فعالة جدا في مواجهة أخطر أشكال مرض «كوفيد-19» ومنها المتحورة «دلتا».
وكتب هؤلاء الخبراء في مجلة «ذي لانسيت» الطبية البريطانية: «هذه اللقاحات المحدودة العدد ستنقذ عددا أكبر من الأرواح البشرية إذا ما أعطيت إلى أشخاص يعتبرون معرضين جدا للإصابة بشكل خطر من كوفيد-19 ولم يتلقوا اللقاح بعد».
وأوضحت مجموعة الخبراء الدوليين هذه المؤلفة من اختصاصيين من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأغذية والعقاقير الأميركية وهيئات بحثية عدة في العالم «لا تظهر البيانات الراهنة الحاجة إلى جرعات لقاح معززة للسكان عموما الذين تبقى فاعلية اللقاح عالية في صفوفهم حيال الأشكال الأخطر».

وبدأت دول باعطاء هذه الجرعة المعززة إلى بعض فئات المجتمع تشمل المسنين بعد ستة أشهر على تلقيحهم، والأشخاص الذين يعانون من مناعة ضعيفة، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

 

مواد ذات صلة

وكيل الصحة «عسيري»: ما زلنا في الجائحة ولكننا «قاب قوسين» من الخروج منها

وكيل الصحة «عسيري»: ما زلنا في الجائحة ولكننا «قاب قوسين» من الخروج منها

بعد تراجع مؤشر الوباء والحالات الحرجة بالمملكة.. متى نعود للحياة الطبيعية؟

بعد تراجع مؤشر الوباء والحالات الحرجة بالمملكة.. متى نعود للحياة الطبيعية؟

متحدث الصحة: مؤشر الوباء والحالات الحرجة بالمملكة تشهد تراجعاً إيجابياً (فيديو)

متحدث الصحة: مؤشر الوباء والحالات الحرجة بالمملكة تشهد تراجعاً إيجابياً (فيديو)

استشاري يكشف أسباب عدم الاعتماد على التجارب السريرية لأدوية «كورونا» (فيديو)

استشاري يكشف أسباب عدم الاعتماد على التجارب السريرية لأدوية «كورونا» (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>