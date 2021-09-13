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الرياض.. الإطاحة بمواطن عرض مواد مخدرة على مواقع التواصل الاجتماعي

الرياض.. الإطاحة بمواطن عرض مواد مخدرة على مواقع التواصل الاجتماعي
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تواصل – واس:

ألقت مكافحة المخدرات، القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأوضح أنه قد ضُبط بحوزته مواد مخدرة و (1787) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وممنوعات.

وأشار إلى أنه قد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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