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السجن 5 أشهر لمواطن خلع الكمامة وتلفظ على رجال الأمن بجدة

السجن 5 أشهر لمواطن خلع الكمامة وتلفظ على رجال الأمن بجدة
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تواصل – فريق التحرير:

قضت المحكمة الجزائية في جدة، بسجن مواطن 5 أشهر لخلعه الكمامة وعدم تجاوبه مع تعليمات أحد رجال الأمن، والتلفظ عليه وتهديده في حال عدم الابتعاد عنه.

ورفض المواطن التعاون مع رجل أمن خلال عمله الميداني بالواجهة البحرية ورفض إبراز هويته بعدما جرى رصده وهو لا يرتدي الكمامة، كما حذر رجل الأمن من متابعته، بحسب “عكاظ”.

بدورها تمكنت الدوريات الأمنية، من القبض على المُتهم وتحرير مخالفة ضده ثم جرى الإفراج عنه بالكفالة وإحالة القضية إلى المحكمة، حيث اعتبر المدعي العام تصرفه فعلاً مخالفاً للأنظمة، مطالباً بتوقيع عقوبة عليه.

فيما أنكر المتهم في بداية المحاكمة عدم تجاوبه مع رجل الأمن، قبل أن يعود ويعترف بالقيام بهذا الفعل، مدعياً بأن ذلك حدث بسبب وجود سماعة الجوال في أذنه، كما تعهد بعدم العودة لمثل ذلك، لتُقرر المحكمة في النهاية سجنه 5 أشهر يُحتسب منها ما أمضاه موقوفاً على ذمة القضية.

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