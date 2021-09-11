«الاتصالات» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:
اعلنت شركة الإتصالات السعودية عن توفر وظائف إدارية / تقنية / هندسية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات؛ بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظــائف:
1- المدير المناوب.
(Acting HQ Duty Manager)
2- أخصائي عمليات البنية التحتية.
(Infrastructure Operations Specialist)
3- مدير قسم تمكين الحلول.
(CS Solutions Enablement Section Manager)
4- مشرف عقود المشتريات.
(Procurement Contracts Supervisor)
5- خبير تسويق
(Marketing Expert)
6- أخصائي احتساب التكاليف.
(Regulatory Costing Professional)
7- رئيس فريق التدقيق الداخلي.
(Internal Audit Team Leader)
8- مدير قسم السياسات والعمليات.
(ERM Policies & Process Section Manager)
9- أخصائي مهني المشروع.
(General Project Professional)
التقديم:
وتابعت شركة الاتصالات السعودية، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).