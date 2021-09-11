«الاتصالات» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

اعلنت شركة الإتصالات السعودية عن توفر وظائف إدارية / تقنية / هندسية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات؛ بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظــائف:

1- المدير المناوب.

(Acting HQ Duty Manager)

2- أخصائي عمليات البنية التحتية.

(Infrastructure Operations Specialist)

3- مدير قسم تمكين الحلول.

(CS Solutions Enablement Section Manager)

4- مشرف عقود المشتريات.

(Procurement Contracts Supervisor)

5- خبير تسويق

(Marketing Expert)

6- أخصائي احتساب التكاليف.

(Regulatory Costing Professional)

7- رئيس فريق التدقيق الداخلي.

(Internal Audit Team Leader)

8- مدير قسم السياسات والعمليات.

(ERM Policies & Process Section Manager)

9- أخصائي مهني المشروع.

(General Project Professional)

التقديم:

وتابعت شركة الاتصالات السعودية، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).