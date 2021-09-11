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«التعليم»: احتساب الغياب للطلاب غير المحصنين بدءاً من الغد

«التعليم»: احتساب الغياب للطلاب غير المحصنين بدءاً من الغد
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم أنه سيتم بدء احتساب الغياب للطلاب والطالبات من 12 عامًا فما فوق، ولم يحصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، بدءا من يوم غد الأحد.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لا تتأخّر في الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، زملاؤك في المدرسة ينتظرون حضورك”.

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت في وقت سابق تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين، وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

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