«الغذاء والدواء» تضبط 14 طنا من المنتجات الغذائية المخالفة بجدة

تواصل – واس:

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 14 طنًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في مستودعات تخزن أغذية مخالفة ومجهولة المصدر بجدة، وذلك خلال الجولات الرقابية التي يجريها مفتشو الهيئة بشكل مستمر في مناطق المملكة كافة.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن المستودعات تخزّن منتجات غذائية مخالفة ومنتهية الصلاحية وبعضها مجهول المصدر، كما أن المنتجات يظهر عليها آثار التلف وعلامات الفساد، إذ تعرضت لدرجات حرارة عالية ما أدى إلى تلفها ونمو البكتيريا بها.

وكشفت “الهيئة” أنها رصدت عدد من الملاحظات الفنية والصحية الأخرى مثل تدني مستوى النظافة في المنشأة ووجود آثار لبقايا القوارض ووجود حشرات، كذلك ظهور علامات التلف على بعض العبوات مثل وجود الصدأ والانتفاخات بسبب سوء التخزين، وتم التحقق من سلامة بعض المنتجات والتي أخضعت للتحاليل المخبرية وأظهرت النتائج عدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأكدت “الغذاء والدواء” أنه تم ضبط وحجز الكميات الموجودة في المستودعات، واستدعاء ممثلي المنشأة لاتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

ودعت “الهيئة” المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق “طمنّي” التابع لها المتاح على نظامي

التشغيل “IOS” و “أندرويد”.