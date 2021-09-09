«فيسبوك» تطلق نظارة ذكية بمشاركة «راي بان» .. تعرّف على المزايا والسعر

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كشف المختص التقني فيصل السيف عن مزايا وسعر النظارة التي ستطلقها شركة “فيسبوك”

وقال “السيف” في تغريدة على موقع “تويتر”، إن فيسبوك أعلنت بالتعاون مع شركةRay-Banعن نظارة بسعر 299 دولار أطلقت عليها أسمRay-Ban Storiesتأتي بتطبيق خاص اسمهFacebook View.

وأوضح أنه يوجد زر في النظارة لتسجيل الفيديوهات أو يمكنك القولHey Facebook.

وقبل ساعات من إطلاق النظارة الذكية الأولى رسمياً اليوم الخميس، كشف تسريب نشره المدوّن التقني الشهير إيفان بلاس عبر تغريداته على تويتر، عن تصميم ومكونات النظارة.

وتتشابه النظارة الجديدة مع التصميم التقليدي المميز لنظارات “راي بان”، بالإضافة لوجود عدستي تصوير على جانبي النظارة، وزر لتسجيل الفيديوهات والتقاط الصور على الذراع اليمنى.

ويعكس تصميم النظارة مدى بساطة إمكانياتها التي تتمثل فقط في تصوير الصور والفيديوهات، من دون أية إمكانيات ومزايا متعلقة بالواقع المعزز“AR”.

وهو ما سبق أن أكده مؤسس ومدير فيسبوك التنفيذي، مارك زوكربيرج، في مؤتمر فيسبوك السنوي للمطورين “F8 2020” العام الماضي، حين أعلن أن الجيل الأول من النظارة سيكون حجر الأساس لتقديم نظارة متطورة مستقبلاً تقدم تجربة متكاملة وثرية للواقع المعزز.