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«التعليم»: 4 أيام على بداية احتساب الغياب لمن لم يأخذ جرعتي اللقاح

«التعليم»: 4 أيام على بداية احتساب الغياب لمن لم يأخذ جرعتي اللقاح
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، أنه لم يتبق سوى 4 أيام فقط على موعد بداية احتساب الغياب لطلبة التعليم العام والجامعي والتدريب التقني؛ لمن أكمل 12 عاماً فأكثر، ولم يحصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وقبل أيام، عاد طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة حضورياً في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك لمن بلغت أعمارهم 12 عاماً فأكثر، وكانوا محصنين بجرعتين من لقاح كورونا، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم ومجتمعهم.

واعتمدت وزارة التعليم الأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي 1443هـ، والتي نصت على بدء الدراسة عن بُعد وحتى 30 أكتوبر 2021 أو الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية.

ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جميع الطلاب والطالبات بالمبادرة للحصول على اللقاح لحمايتهم وحماية أسرهم ومجتمعهم.

وفي وقت سابق،أتاح تطبيق توكلنا، أولوية حجز مواعيد اللقاح للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

وقال حساب توكلنا على “تويتر” إن طريقة استخدام خدمة أولوية حجز موعد كالتالي:

– من الخدمات الصحية اختر: “لقاح كورونا”.

– اختر: (أولوية حجز موعد)، للبحث عن أقرب موعد، أو اختر المركز المناسب لك.

– ستظهر لك رسالة نافذة منبثقة للتأكيد.

– سيتم الحجز بشكل تلقائي في أقرب مركز وفقا لموقعك الحالي.

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