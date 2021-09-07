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«الحج والعمرة»: رفع الطاقة الاستيعابية إلى 70 ألف معتمر يومياً.. الحجز عبر «توكلنا»

«الحج والعمرة»: رفع الطاقة الاستيعابية إلى 70 ألف معتمر يومياً.. الحجز عبر «توكلنا»
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تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الجهات المختصة ،رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر يوميًّا.

وقالت الوزارة في بيان لها: “مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة ترفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر يوميًّا.. يمكنكم الحجز عبر تطبيق توكلنا”.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد اشترطت ضمنالبروتوكولات الصحية للمعتمرين، استكمال تلقي جرعات اللقاحات لفيروس كورونا المعتمدة في المملكة، على جميع الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة للمسجد النبوي الشريف والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة، مع إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلاد المعتمر ضمن مسوغات الطلب مع اشتراط أن تكون من اللقاحات المعتمدة بالمملكة اضافة إلى إقرار بصحة المعلومات المرفقة .

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة مع السماح للفئة العمرية الراغبة بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة وما فوق وفقا لاشتراطات وزارة الصحة و تحقيق التباعد داخل الحرمين الشريفين من خلال الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في منصة “اعتمرنا”.

وأوضحت الوزارة أن تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون وأعدادهم تخضع بحسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة بالمملكة ، وتحديثها بشكل دوري، مع أهمية مراجعة المعتمرين لأحد المراكز الطبية المعتمدة في بلد المعتمر للتحقق من الحالة الصحية قبل طلب إصدار التأشيرة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة الصحة بهذا الشأن، وذلك وفق الجدولة المقررة بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة لقائمة الدول التي يتم بدء تنفيذ مشروع الأمن الصحي بها.

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