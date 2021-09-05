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بعد انقطاع عامين.. عودة حلقات تحفيظ القرآن الكريم حضورياً بالمسجد الحرام

بعد انقطاع عامين.. عودة حلقات تحفيظ القرآن الكريم حضورياً بالمسجد الحرام
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، صورة لعودة حلقات تحفيظ القرآن الكريم حضورياً بالمسجد الحرام، وذلك بعد قرابة العامين جراء الإجراءات الوقائية  لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وكان مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، غازي بن فهد الذبياني،  أكد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب التابعة لها، استأنفت الحلقات القرآنية حضوريًّا في رحاب المسجد الحرام، وذلك بعد انقطاع دام قرابة عامين كاملين بسبب ظروف جائحة كورونا.

وبين “الذبياني” أن الوكالة حريصة مع عودة هذه الحلقات المباركة حضوريًّا على تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة المستفيدين من هذه الحلقات.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي لإبراز دور ورسالة الحرمين الشريفين التوعوية والتعليمية والتوجيهية والإرشادية، وبإشراف ومتابعة فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الدكتور بدر بن عبدالله الفريح، وإنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

 

 

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