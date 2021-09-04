«التعليم» تعلن جداول الحصص اليومية للأسبوع الثاني لمختلف المراحل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم جداول الحصص والدروس اليومية لجميع المراحل من الابتدائية والمتوسطة والثانوية، من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الأول.

ويتم بث الدروس والحصص عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من السابعة صباحًا، ويُعاد طوال اليوم.

ويمكن أيضا متابعة الدروس لمختلف المراحل الدراسية من خلال رابط القناة على اليوتيوب: http://youtube.com/dorosien

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثاني، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/G2eAwiy5aq — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)September 4, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثاني، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/QfSeCkpQhF — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)September 4, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الثاني، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/hHrLt2d0BB — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)September 4, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع الثاني، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/vIMx0AAkYC — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)September 4, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الثاني، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/NgSkUlBcHY — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)September 4, 2021