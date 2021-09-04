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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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«التعليم» تعلن جداول الحصص اليومية للأسبوع الثاني لمختلف المراحل

«التعليم» تعلن جداول الحصص اليومية للأسبوع الثاني لمختلف المراحل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم جداول الحصص والدروس اليومية لجميع المراحل من الابتدائية والمتوسطة والثانوية، من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الأول.

ويتم بث الدروس والحصص عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من السابعة صباحًا، ويُعاد طوال اليوم.

ويمكن أيضا متابعة الدروس لمختلف المراحل الدراسية من خلال رابط القناة على اليوتيوب: http://youtube.com/dorosien

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