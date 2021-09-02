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شاهد.. تساقط كثيف لحبات البرد على مكة المكرمة

شاهد.. تساقط كثيف لحبات البرد على مكة المكرمة
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس حالة من التقلبات الجوية، تمثلت في هطول أمطار وتساقط كثيف لحبات البرد، ونشاط للرياح السطحية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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