متى يمكن تقديم «بلاغ هروب» عمالة منزلية؟ «الجوازات» تجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً ببلاغ “خرج ولم يعد” بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو من خلال خدمة تواصل عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

جاء ذلك في رد من الجوازات، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مواطنة استفسرت بشأن آلية تقديم “بلاغ هروب خارجي” بعد انتهاء تأشيرة عاملة منزلية.

وفي وقت سابق، أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراء المتبع حال انتهاء تأشيرة الخروج والعودة لمن هم عالقين خارجين المملكة.

وأبانت “الجوازات” في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أنه جار العمل على التمديد آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطنى، ولا يتطلب اجراء مراجعة إدارة الجوازات.