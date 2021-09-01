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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الجوازات» توضح مزايا وتفاصيل «خدمة تواصل»

«الجوازات» توضح مزايا وتفاصيل «خدمة تواصل»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن خدمة “تواصل” تُمكّن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعيقهم من تنفيذ معاملاتهم إلكترونياً عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وأكدت الجوازات، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه لا يمكن تنفيذ الخدمة في حال كان المقيم لا يتبع لصاحب الحساب المرسل منه.

وتابعت أنه لن يتم النظر في أي طلب للمستيدين في حال كان الطلب لا يندرج تحت الخدمة المختارة.

وتتيح هذه الخدمة حل مشكلات الجوازات التقنية التي تعذر تنفيذها على منصة أبشر الإلكترونية وتشمل خدمات منها على سبيل المثال “الجواز السعودي وتصاريح السفر، إجراءات هوية مقيم داخل المملكة، خدمات التابعين والمكفولين، إجراءات هوية مقيم خارج المملكة، تأشيرات الخروج والعودة النهائية”.

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