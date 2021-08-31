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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وظائف إدارية شاغرة في هيئة الحكومة الرقمية بالرياض

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الحكومة الرقمية بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية بالرياض عن طرح وظائف إدارية وتقنية (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

– مدير مكتب (Office Manager)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تقنية معلومات، إدارة عامة، إدارة مكتبية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المساندة الإدارية.

– باحث رقمي (Digital Researcher)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (تقنية معلومات، علوم حاسب، هندسة حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني، هندسة برمجيات، هندسة اتصالات) مع خبرة 6 سنوات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1443/1/23هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على (الرابط)

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