وظائف إدارية شاغرة في هيئة الحكومة الرقمية بالرياض

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أعلنت هيئة الحكومة الرقمية بالرياض عن طرح وظائف إدارية وتقنية (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

– مدير مكتب (Office Manager)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تقنية معلومات، إدارة عامة، إدارة مكتبية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المساندة الإدارية.

– باحث رقمي (Digital Researcher)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (تقنية معلومات، علوم حاسب، هندسة حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني، هندسة برمجيات، هندسة اتصالات) مع خبرة 6 سنوات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1443/1/23هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على (الرابط)