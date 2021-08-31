وظائف إدارية شاغرة في هيئة الحكومة الرقمية بالرياض

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أعلنت هيئة الحكومة الرقمية بالرياض عن طرح وظائف إدارية وتقنية (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
– مدير مكتب (Office Manager)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تقنية معلومات، إدارة عامة، إدارة مكتبية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المساندة الإدارية.
– باحث رقمي (Digital Researcher)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (تقنية معلومات، علوم حاسب، هندسة حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني، هندسة برمجيات، هندسة اتصالات) مع خبرة 6 سنوات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1443/1/23هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على (الرابط)