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تعرّف على درجات الحرارة المُسجلة بمصايف المملكة اليوم

تعرّف على درجات الحرارة المُسجلة بمصايف المملكة اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم الثلاثاء في مصايف المملكة.

وتصدرت الطائف مصايف المملكة من حيث درجة الحرارة بواقع 33 درجة، فيما جاء ترتيب باقي المصايف كالتالي:

– أبها 31
– الهدا 31
– بلجرشي 31
– الباحة 29
– جبال فيفا 29
– الشفا 28
– تنومة 28
– النماص 27
– بللسمر 26
– بللحمر 26
– السودة 22

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير تمتد إلى منطقة نجران ومرتفعات الباحة ومكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، بينما يكون الطقس مستقر على باقي أجزاء المملكة.

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