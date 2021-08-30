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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا عند مستوى 11255 نقطة.. بتداول 5.9 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا عند مستوى 11255 نقطة.. بتداول 5.9 مليار ريال
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعا 74.86 نقطة ليقفل عند مستوى 11255.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 147 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 42 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الجوف، وتبوك الزراعية، وإكسترا، ومبكو، وجاكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أنابيب السعودية، ومجموعة الحكير، وأسمنت الشرقية، وأسمنت الجنوب، وأنابيب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 1.45% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، ومبكو، وتبوك الزراعية، واليمامة للحديد هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والجوف، واليمامة للحديد ومبكو، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 303.27 نقطة ليقفل عند مستوى 24270.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1110 صفقات.

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