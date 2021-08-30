«بلدية أضم» تعلن أسماء 40 من المرشحين للمقابلات الشخصية لوظائفها

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أعلنت بلدية محافظة أضم عن أسماء (40) من المرشحين للمرحلة الأولية المتقدمين لشغل وظائف الهندسية والفنية عبر جدارة والمعلن عنها في تاريخ 10 / 01 / 1443هـ.

وأعلنت بلدية أضم أنه سيتم التواصل مع المرشحين عبر الرسائل النصية من خلال وسائل الاتصال المسجلة في نظام (جدارة) وذلك لتحديد موعد مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

وأشارت إلى أنه في حال عدم الحضور لتسليم الوثائق والمقابلة الشخصية في الوقت والتاريخ المحدد في الرسائل النصية؛ سيعتبر ذلك عزوفًا منه عن رغبته في التوظيف.

كما أكدت أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حال عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المرشح؛ مبينة أن المقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي.

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