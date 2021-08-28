«الغذاء والدواء» جميع جرعات «موديرنا» بالمملكة سليمة

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أكد متحدث هيئة الغذاء والدواء الدكتور “تيسير المفرج” أن جميع جرعات لقاح موديرنا الموجودة في المملكة سليمة وآمنة.

وأضاف في حوار لـ«العربية» أن الدفعات التي أوقفت احترازيا في اليابان تحمل أرقام تشغيلات مختلفة عما تم تصديره للمملكة، مبيناً أنه تجري اختبارات على جميع شحنات اللقاحات الواردة ومنها موديرنا، وأثبتت النتائج سلامتها جميعاً.

وأشار إلى أن الهيئة تلقت تقريرا من الجانب الياباني بتفاصيل الدفعة المعلقة عبر التحالف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية، مزودًا بأرقام التشغيلات التي تم التأكد من عدم وجود أي منها في المملكة .

جاء ذلك بعد حدوث لغط حول مدى مأمونية لقاح موديرنا المضاد لفايروس كورونا، بسبب منع اليابان دخول كميات منها احترازياً.