وزير الخارجية: المملكة لا تدخر جهداً في دعم العراق على جميع الأصعدة

تواصل- فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية الأمير ، فيصل بن فرحان أل سعود أن المملكة لا تدخر جهدا لدعم العراق في مختلف المحافل وعلى جميع الأصعدة والمستويات.

ولفت خلال الكلمة التي ألقاها في أعمال مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة” في إلى أهمية العلاقات بين المملكة والعراق في تدعيم التنمية والتعاون الإقليمي، مشدداً أهمية دعم العراق في تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على مؤسساته ومكتسباته.

ونوه بنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي، وما اشتملت عليه من آفاق للتعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

وأشار إلى تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بـ 3 مليارات دولار، إسهاما من المملكة في تعزيز الاستثمار بالمجالات الاقتصادية في جمهورية العراق بما يعود بالنفع على الاقتصاد السعودي والعراقي.