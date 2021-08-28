الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وزير الخارجية: المملكة لا تدخر جهداً في دعم العراق على جميع الأصعدة

وزير الخارجية: المملكة لا تدخر جهداً في دعم العراق على جميع الأصعدة
0

تواصل- فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية الأمير ، فيصل بن فرحان أل سعود أن المملكة لا تدخر جهدا لدعم العراق في مختلف المحافل وعلى جميع الأصعدة والمستويات.
ولفت خلال الكلمة التي ألقاها في أعمال مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة” في إلى أهمية العلاقات بين المملكة والعراق في تدعيم التنمية والتعاون الإقليمي، مشدداً أهمية دعم العراق في تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على مؤسساته ومكتسباته.
ونوه بنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي، وما اشتملت عليه من آفاق للتعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية.
وأشار إلى تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بـ 3 مليارات دولار، إسهاما من المملكة في تعزيز الاستثمار بالمجالات الاقتصادية في جمهورية العراق بما يعود بالنفع على الاقتصاد السعودي والعراقي.

 

مواد ذات صلة

وزير الخارجية يصل إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد

وزير الخارجية يصل إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد

«المسند» يتوقع موعد بداية موسم الأمطار بالمملكة

«المسند» يتوقع موعد بداية موسم الأمطار بالمملكة

تنبيه عاجل من أمن الطرق لسالكي طريق «ينبع – جدة»

تنبيه عاجل من أمن الطرق لسالكي طريق «ينبع – جدة»

«الداخلية»: أكثر من 16 ألف مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع

«الداخلية»: أكثر من 16 ألف مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>