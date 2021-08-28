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هل يمكن دخول المراكز الصحية بدون تحصين بلقاح كورونا؟..«الصحة» تجيب

هل يمكن دخول المراكز الصحية بدون تحصين بلقاح كورونا؟..«الصحة» تجيب
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية دخول المستشفيات والمراكز الصحية من دون التحصين بلقاح كورونا المستجد” كوفيد 19″، أو توضيح الحالة الصحية بتطبيق “توكلنا”.

وأبانت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه لا يشترط التحصين لدخول المراجعين لغرض صحي او طبي للمستشفيات أو المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة أو عيادات طبية تخصصية .

وتدعو وزارة الصحة الجميع للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

 

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