الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

رفع تعلیق القدوم المباشر للمملكة من الدول المعلق القدوم منها بهذه الشروط

رفع تعلیق القدوم المباشر للمملكة من الدول المعلق القدوم منها بهذه الشروط
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون القنصلية، عن صدور موافقة الجهة المختصة على رفع تعلیق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وفقاً لصحيفة “اليوم”.

وكان سفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري، قد صرح لوسائل إعلامية بأن تعليمات قد صدرت برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للقادمين المقيمين فيها الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إليها بشكل مباشر وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

مواد ذات صلة

تنبيه عاجل من «الدفاع المدني» لسكان المدينة: أتربة مثارة حتى هذا الموعد

تنبيه عاجل من «الدفاع المدني» لسكان المدينة: أتربة مثارة حتى هذا الموعد

شاهد.. هطول أمطار رعدية على وادي الريم بـ«رجال ألمع»

شاهد.. هطول أمطار رعدية على وادي الريم بـ«رجال ألمع»

اشتراطات حضور الطلاب بالمدارس.. وتعليق الدراسة في هذه الحالة (تقرير)

اشتراطات حضور الطلاب بالمدارس.. وتعليق الدراسة في هذه الحالة (تقرير)

«الخارجية» توفر وظائف لدى منظمات وهيئات إقليمية ودولية

«الخارجية» توفر وظائف لدى منظمات وهيئات إقليمية ودولية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>