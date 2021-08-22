«الأرصاد» يعلن درجات الحرارة بمصايف المملكة.. الهدا الأعلى والسودة الأقل

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم الأحد في مصايف المملكة.

وتصدرت الطائف مصايف المملكة من حيث درجة الحرارة بواقع 37 درجة، فيما جاء ترتيب باقي المصايف كالتالي:

-الهدا 32

– بلجرشي 32

– أبها 31

– جبال فيفا 31

– الباحة 30

– الشفا 29

– بللحمر 29

– تنومة 29

– النماص 28

– بللسمر 27

– السودة 24

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.