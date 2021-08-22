نصائح مهمة من «متحدث الصحة» للطلاب لتفادي انتقال عدوى «كورونا» (فيديو)

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فدم المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، نصائح مهمة للطلاب ، لتجنب انتقال عدوى فيروس كورونا خلال العودة إلى الدراسة حضورياً.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الصحة، إنه من أجل عودة آمنة للدراسة الحضورية ، ينبغي على الطلاب الحفاظ على ارتداء الكمامة ، والحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الجسدي ، محذراً من تبادل الأغراض بينهم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على ضرورة أخذ الطلاب في السن الـ12 عاماً فما فوق جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيراً إلى ضرورة مبادرة الطلاب الذين يعانون من أي أعراض بمراجعة جهات الرعاية الصحية، ومن ثم عدم الحضور لحين تلقي العناية الطبية اللازمة.