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شاهد.. أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد بمحافظة الطائف

شاهد.. أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد بمحافظة الطائف
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على قرية القر  بني عمر شرق الحدبان التابعة لمركز الشفا بمحافظة الطائف.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق ( نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

 

 

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