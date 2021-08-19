«المملكة» تتعافى.. دلائل تبشر بقرب انتهاء جائحة كورونا خلال أشهر

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أسفرت الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، من خلال توفير اللقاحات الآمنة المضادة للفيروس ، إلى اقتراب نهاية الجائحة من المملكة من خلال تحصين 70 % من أفراد المجتمع باللقاح المضاد للفيروس.

انتهاء الجائحة خلال 6 أشهر على أقصى تقدير

وأكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة، قرب انتهاء جائحة فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19) من المملكة ، موضحاً أن تلقّي كل أفراد المجتمع لجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس المستجد سيؤدي إلى انتهاء الجائحة في المملكة خلال مدة من 3 إلى 6 أشهر.

وقال إنه يتوقع مع التوسع في اللقاحات وأخذ الجرعتين لفئة 12-18 سنة، وكبار السن وجميع أفراد المجتمع، تغييراً في المنحنى الوبائي لهذا المرض.

وأضاف، أنه كلما قلت الحالات الخطرة ونسبة الوفيات التي يسببها هذا الفيروس، فإن هذا يعتبر مؤشراً إلى قرب نهاية الجائحة.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1426461202150985728

انتهاء الجائحة مرتبط بالتطعيم

ومن جانبه ، أوضح مدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، أن انتهاء جائحة فيروس كورونا مرتبط بأخذ معظم الناس للقاح كورونا، مؤكداً أنه كلما زادت أعداد المطعمين ضد الفيروس، كلما اقتربت الجائحة من الانتهاء.

وأضاف “العمار” أن وزارة الصحة توفر اللقاح في جميع انحاء المملكة، ناصحاً الجميع بتلقي اللقاح لكونه يساهم في رفع الوقاية من الإصابة بالفيروس وزيادة مناعة الجسم.

https://twitter.com/i/status/1366073014723436545

متحدث الصحة : قطعنا أشواط نهائية في الحد من الجائحة

وفي شهر مايو الماضي، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ، محمد العبد العالي، إن المملكة قطعت أشواطا نهائية في الحد من جائحة كورونا، مع توفر اللقاحات والإقبال المبشر عليها، موضحاً أن السلطات الصحية في المملكة تقترب من تسجيل ملايين الجرعات، حيث تم الانطلاق في إعطاء الجرعة الثانية، وسط إقبال جيد جدا.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1414205321543884801

فعالية اللقاح

وأكد متحدث الصحة في تصريحات سابقة أن لقاح كورونا المعتمد في المملكة تجاوز كافة الاختبارات ويتميز بفاعلية واستجابة مناعية وإحداث أجسام مضادة للفيروس بشكل مستمر، مشدداً على أن وزارة الصحة وكافة الجهات في المملكة حريصة على صحة المواطن والمقيم ولا مجاملات أو تجاوزات في اعتماد اللقاحات، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء من المؤسسات الصحية المميزة على مستوى العالم.

تحصين 70 % من أفراد المجتمع

وأكد متحدث الصحة أن تجاوز الجائحة سيكون بعد الوصول ما بين 60 إلى 70 % من تحصين وتطعيم أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن من حصلوا على الجرعة الأولى يجب عليهم الحصول على الجرعة الثانية بعد 21 يوماً ومواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمدة أسبوعين بعد الجرعة الثانية حتى تصل المناعة لديهم لوضعها الصحيح.

أكثر من 31 مليون جرعة من لقاح كورونا

وأظهرت آخر بيانات لوزارة الصحة، أمس الأربعاء ، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 31,806,185 جرعة، منها 21 مليون جرعة أولى، و11.7 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.55 مليون شخص.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 342. ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق