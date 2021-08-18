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«الداخلية»: تجمع العائلات بما يتجاوز الأعداد المحددة يستوجب غرامة

«الداخلية»: تجمع العائلات بما يتجاوز الأعداد المحددة يستوجب غرامة
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تواصل- فريق التحرير:

حذرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من التجمعات العائلية بما يتجاوز الأعداد المحددة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر “تويتر”: “التجمع العائلي، داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19)”، مؤكدة أن الغرامة تصل 10 آلاف ريال.

وأضافت وزارة الداخلية أن “أي شخص يحضر التجمعات المشار إليها في الفقرة من (1-4) من البند (أ) والبند (ب) يخالف بـ(5000) ريال، وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة”.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل (546) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت عن تعافي (794) حالة، كما تم تسجيل (8) حالات وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (540244) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (525559) حالة.

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