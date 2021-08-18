درجات الحرارة المُسجلة بمصايف المملكة.. أبها الأعلى والسودة الأقل

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أوضح المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم الأربعاء، في مصايف المملكة.

وتصدرت الطائف مصايف المملكة من حيث درجة الحرارة بواقع 37 درجة، فيما جاء ترتيب باقي المصايف كالتالي:

– أبها 31

– جبال فيفا 31

– بللسمر 30

– الهدا

– تنومة 29

– الشفا 28

– بلجرشي 27

– الباحة 26

– النماص

– بللحمر 25

– السودة 23

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة).