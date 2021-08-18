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«الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار غزيرة الأسبوع المقبل على هذه المناطق

«الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار غزيرة الأسبوع المقبل على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الأسبوع القادم على مناطق جازان ونجران وعسير والباحة.

كما توقع أن يمتد تأثيرها إلى مرتفعات مكة المكرمة ، ولا يستبعد تأثر أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية بتكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة).

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