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التجارة تضبط وافدا مخالفا لنظام الإقامة يُورد منتجات مقلدة

التجارة تضبط وافدا مخالفا لنظام الإقامة يُورد منتجات مقلدة
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت وزارة التجارة وافدا عربيا، يقوم بتسويق منتجات مقلدة لعلامات تجارية معروفة لمحال تجارية وبسطات في أحد الأسواق الشعبية شرق مدينة الرياض، تم خلالها ضبط ومصادرة وإتلاف كميات من المنتجات المقلدة.

وقامت الفرق الرقابية وبمساندة من الحملات الأمنية المشتركة بقوة الضبط الميداني وبعد اكتمال أعمال البحث والتحري بإعداد كمين محكم، تم خلالها ضبط الوافد وهو يقوم بتسويق المنتجات المقلدة للمحال التجارية، واتضح أنه يحمل إقامة منتهية منذ العام 1437هـ، كما تمت مصادرة وإتلاف المنتجات المقلدة التي شملت حقائب نسائية وعطوراً تحمل أسماء مشروبات كحولية وأسماء خادشة للحياء، وتسليم الوافد للجهات الأمنية.

وأكدت وزارة التجارة استمرار فرقها الرقابية في أداء مهامها بمراقبة المنشآت التجارية، والتحقق من نظامية أعمالها، والتزامها بأنظمة الوزارة، بالإضافة لعمليات الرصد والتحري الاستباقية، مشددة على أهمية نظامية أعمال جميع المنشآت، حاثة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط:هناأو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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