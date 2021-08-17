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الرياض.. ضبط 5 مواطنين ومقيم استدراجوا ضحاياهم بإعلانات وهمية وسلبوا ما بحوزتهم

الرياض.. ضبط 5 مواطنين ومقيم استدراجوا ضحاياهم بإعلانات وهمية وسلبوا ما بحوزتهم
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) مواطنين ومقيم من الجنسية السورية، بين العقدين الثاني والرابع من العمر، لارتكابهم (3) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأضاف أن الجرائم تمثلت في نشر إعلانات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي لبيع منتجات بأسعار زهيدة واستدراج ضحاياهم والتعدي عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات.

وأوضح أنه قد تم ضبط بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (16,000)ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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