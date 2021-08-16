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توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وأمطار رعدية على 5 مناطق

توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وأمطار رعدية على 5 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء بمشيئة الله، سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة. وجنوبية غربية على باب المندب تتحول الى شمالية بسرعة 12-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حالة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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