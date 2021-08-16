«الأرصاد» توضح أعلى وأقل درجة حرارة سجلت اليوم في «مصايف» المملكة

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أوضح المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم الاثنين في مصايف المملكة.

وتصدرت الطائف مصايف المملكة من حيث درجة الحرارة بواقع 35 درجة، فيما جاء ترتيب باقي المصايف كالتالي :

– أبها 32

– بلجرشي 32

– الباحة 31

– الهدا 30

– تنومة 30

– النماص 29

– الشفا 29

– بللحمر 29

– بللسمر 28

– جبال فيفا 27

– السودة 24

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط للرياح السطحية مع طقس شديد الحرارة على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى مناطق (نجران، مكة المكرمة)، وسماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة).