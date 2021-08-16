الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الغذاء والدواء» تشترط «التحصين» لاستقبال المستفيدين من خدماتها

«الغذاء والدواء» تشترط «التحصين» لاستقبال المستفيدين من خدماتها
0

تواصل – واس :

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه يجب على المستفيدين من خدماتها الراغبين بزيارة مقار وفروع “الهيئة” أن يكون محصن حسب الحالة في تطبيق “توكلنا”، يأتي ذلك تزامنًا مع قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام في شهر أغسطس الجاري.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن جميع منسوبيها داخل مقار العمل “محصنين” بنسبة 100%، ويتم التحقق من ذلك بإبراز الحالة في تطبيق “توكلنا” قبل الدخول لمقار العمل، وفقًا لتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما ألزمت “الهيئة” جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها، بالعمل بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، وتفعيل تطبيق “توكلنا”، إلى جانب الالتزام بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية، التي نصت على الالتزام بقياس درجة الحرارة، والتعقيم المستمر، وتوفر عدد مناسب من المغاسل المخصصة للعاملين وللمرتادين مزودة بصابون ومعقم خاص للأيدي موَضحاً شرح الاستخدام الأمثل للغسيل والتعقيم، وتفعيل التباعد بمسافة مترين بين الأشخاص، إضافةً إلى توفير تهوية جيدة للمنشآت والصالات التابعة لها.

مواد ذات صلة

«الغذاء والدواء» تصدر إنذار بشأن أشرطة اختبار فحص السكر «أكيو-تشيك بيرفورما»

«الغذاء والدواء» تصدر إنذار بشأن أشرطة اختبار فحص السكر «أكيو-تشيك بيرفورما»

«الغذاء والدواء» تحذر «مربي المواشي» من مستحضر بيطري مخالف

«الغذاء والدواء» تحذر «مربي المواشي» من مستحضر بيطري مخالف

«الغذاء والدواء» تلزم شركات الأدوية بوضع الأسعار من خلال الباركود

«الغذاء والدواء» تلزم شركات الأدوية بوضع الأسعار من خلال الباركود

هل الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان؟.. «الغذاء والدواء» تجيب

هل الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان؟.. «الغذاء والدواء» تجيب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>