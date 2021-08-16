«الغذاء والدواء» تشترط «التحصين» لاستقبال المستفيدين من خدماتها

تواصل – واس :

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه يجب على المستفيدين من خدماتها الراغبين بزيارة مقار وفروع “الهيئة” أن يكون محصن حسب الحالة في تطبيق “توكلنا”، يأتي ذلك تزامنًا مع قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام في شهر أغسطس الجاري.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن جميع منسوبيها داخل مقار العمل “محصنين” بنسبة 100%، ويتم التحقق من ذلك بإبراز الحالة في تطبيق “توكلنا” قبل الدخول لمقار العمل، وفقًا لتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما ألزمت “الهيئة” جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها، بالعمل بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، وتفعيل تطبيق “توكلنا”، إلى جانب الالتزام بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية، التي نصت على الالتزام بقياس درجة الحرارة، والتعقيم المستمر، وتوفر عدد مناسب من المغاسل المخصصة للعاملين وللمرتادين مزودة بصابون ومعقم خاص للأيدي موَضحاً شرح الاستخدام الأمثل للغسيل والتعقيم، وتفعيل التباعد بمسافة مترين بين الأشخاص، إضافةً إلى توفير تهوية جيدة للمنشآت والصالات التابعة لها.