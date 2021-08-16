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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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هل تجوز قراءة القرآن من «الجوال» على غير طهارة؟.. «السليمان» يجيب

هل تجوز قراءة القرآن من «الجوال» على غير طهارة؟.. «السليمان» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

كشف عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الدكتور عبدالسلام السليمان، حكم قراءة الشخص للقرآن الكريم من الجوال على غير طهارة.

وأوضح السليمان، في مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أنه لا حرج في قراءة القرآن من الجوال على غير طهارة.

وقال إنه يجوز للشخص ذلك؛ لأن الجوال لا يأخذ أحكام المصحف الشريف.

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