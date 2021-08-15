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بالصور .. «التجارة» تداهم منزلين تستخدمهما عمالة مخالفة لتقليد حبر الطابعات

بالصور .. «التجارة» تداهم منزلين تستخدمهما عمالة مخالفة لتقليد حبر الطابعات
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة منزلين في المنطقة الشرقية حولتها عمالة مخالفة إلى معمل غير مرخص لتصنيع وتعبئة حبر طابعات مقلد لعلامات تجارية معروفة.

وأوضحت وزارة التجارة أنه تم ضبط أكثر من 5000 عبوة منوعة مع الأدوات المستخدمة لصناعة وتعبئة حبر الطابعة- وفقاً لـ”الرياض”-.

وأكدت الوزارة أنه بعد أعمال تحري ومتابعة قامت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية وبالتعاون مع شرطة المنطقة، بالوقوف على منزلين تستخدمها عمالة مخالفة لصناعة وتعبئة حبر طابعات مقلد لعلامات تجارية معروفة.

وبتفتيش المنزلين عثر بداخلهما على الأدوات المستخدمة في صناعة وتعبئة حبر الطابعات، وتم ضبط الكميات الموجودة، وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

 

 

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