الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توقعات طقس الغد.. رياح نشطة وغبار وسماء غائمة بعدة مناطق

توقعات طقس الغد.. رياح نشطة وغبار وسماء غائمة بعدة مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى، استمرار نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مع طقس شديد الحرارة على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

كما تشمل الحالة نشاط في الرياح السطحية أجزاء من مكة المكرمة، وتبقى السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حالة الرياح السطحية بالخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

مواد ذات صلة

«الأرصاد» توضح أعلى وأقل درجة حرارة سجلت اليوم في «مصايف» المملكة

«الأرصاد» توضح أعلى وأقل درجة حرارة سجلت اليوم في «مصايف» المملكة

توقعات الطقس.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وغبار على هذه المناطق

توقعات الطقس.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وغبار على هذه المناطق

توقعات طقس الغد.. أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

توقعات طقس الغد.. أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

«الأرصاد»: الأحساء وحفر الباطن تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة

«الأرصاد»: الأحساء وحفر الباطن تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>