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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف شاغرة للمواطنين فقط في صندوق الاستثمارات العامة

وظائف شاغرة للمواطنين فقط في صندوق الاستثمارات العامة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر موقع (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في (الرياض)، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
المسميات الوظيفية:
1- أخصائي مهني الاستثمار.
– حاصل على درجة البكالوريوس في (الأعمال التجارية، المالية، الهندسة) أو ما يعادلها ، ويفضل ماجستير إدارة الأعمال.
– سنتين من الخبرة في مجال مماثل.
– يفضل CFA.
– سنة واحدة على الأقل من الخبرة العملية ذات الصلة (الخدمات المصرفية الاستثمارية ، والاستشارات المالية ، وحقوق الملكية الخاصة ، وصندوق الثروة السيادية).
2-  أخصائي مهني استقطاب المواهب.
– حاصل على درجة البكالوريوس في (الأعمال التجارية، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– سنتين خبرة في نفس المجال.
3- مسؤول التغيير والاتصالات.
– حاصل على درجة بكالوريوس العلوم / الآداب في (علم النفس، السلوك التنظيمي، تنمية الموارد البشرية) أو أي مجال ذي صلة.
– 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
4- أخصائي مهني توظيف.
– حاصل على درجة البكالوريوس في (الأعمال التجارية، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– 6 سنوات خبرة في مجال مماثل.
5- مسؤول أوراكل.
– حاصل على درجة البكالوريوس في (علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات) أو ما يعادلها.
– 5 سنوات خبرة في مجال مشابه.
موعد التقديم:
– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1443/01/07هـ الموافق بالميلادي 2021/08/15م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– شاهد بقية التفاصيل عبر (لينكد إن) وهو موقع عالمي للتواصل الوظيفي ويتم عن طريقه طرح العديد من الوظائف في بعض الجهات العامة والخاصة (يجب إنشاء حساب) للتقديم على الوظائف: اضغط هنا 

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