وظائف شاغرة للمواطنين فقط في صندوق الاستثمارات العامة

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر موقع (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في (الرياض)، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:

1- أخصائي مهني الاستثمار.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (الأعمال التجارية، المالية، الهندسة) أو ما يعادلها ، ويفضل ماجستير إدارة الأعمال.

– سنتين من الخبرة في مجال مماثل.

– يفضل CFA.

– سنة واحدة على الأقل من الخبرة العملية ذات الصلة (الخدمات المصرفية الاستثمارية ، والاستشارات المالية ، وحقوق الملكية الخاصة ، وصندوق الثروة السيادية).

2- أخصائي مهني استقطاب المواهب.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (الأعمال التجارية، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

– سنتين خبرة في نفس المجال.

3- مسؤول التغيير والاتصالات.

– حاصل على درجة بكالوريوس العلوم / الآداب في (علم النفس، السلوك التنظيمي، تنمية الموارد البشرية) أو أي مجال ذي صلة.

– 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

4- أخصائي مهني توظيف.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (الأعمال التجارية، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

– 6 سنوات خبرة في مجال مماثل.

5- مسؤول أوراكل.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات) أو ما يعادلها.

– 5 سنوات خبرة في مجال مشابه.

موعد التقديم:

– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1443/01/07هـ الموافق بالميلادي 2021/08/15م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم: