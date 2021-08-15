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الرياض.. القبض على مقيمَين بتهمة تحويل أموال المخالفين للخارج وبحوزتهما عشرات الآلاف

الرياض.. القبض على مقيمَين بتهمة تحويل أموال المخالفين للخارج وبحوزتهما عشرات الآلاف
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن القبض على مقيمَين قاما بجمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها للخارج.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن القبض على مقيْمَين من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهما المالية، متخذين وحدة سكنية جنوب مدينة الرياض مقرًّا لتنفيذ جرائمهما، وضبط بحوزتهما مبلغ (91,000) ريال.

وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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