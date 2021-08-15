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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف إدارية شاغرة لدى شركة «عِلم».. التخصصات والشروط

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة «عِلم».. التخصصات والشروط
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مسؤول ضمان الجودة/ أمن المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات،أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.

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