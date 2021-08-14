في قبضة رجال الأمن.. مواطن اعتدى على زوجته وابنه بسلاح أبيض وعصابات نصب واحتيال (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تمكّن رجال الأمن، من كشف ملابسات عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها في عدة مناطق خلال الفترة الماضية.

وفي التفاصيل، تمّ القبض على مواطن اعتدى على زوجته وابنه بسلاح أبيض، نتج عنه وفاة الزوجة وإصابة الطفل بجروح طفيفة، نتيجة خلاف بينهما، كما تمّ القبض على مواطن ابتز فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تمكن رجال الأمن من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية نشر مقطع فيديو وبحيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر ويتباهى بها، وتمّ أيضا القبض على أربعة مقيمين من الجنسيتين السورية والبنجلاديشية، روجوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنح قروض تمويلية للمتعثرين وقدرتهم على تحديث الحالة الصحية لمصابي كورونا عبر تطبيق توكلنا، مستخدمين في ذلك شرائح اتصال بأسماء وهمية، مقابل مبالغ مالية يتقاضونها.

وتمّ القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية ارتكبا جريمة جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة وتحويلها إلى خارج المملكة، مقابل عمولة محددة، كما تمّ القبض على مواطن ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في إتلاف أربعة أجهزة رصد آلي.