ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل الترقية إلى ويندوز 11 ؟

تواصل – وكالات :

أعلنت شركة مايكروسوفت في نهاية شهر يونيو الماضي رسميًا عن نظام التشغيل القادم ويندوز 11، الذي يعتبر أكبر تحديث لنظام ويندوز منذ ست سنوات.

أبرز المميزات في ويندوز 11

ووفقاً للبوابة العربية للتقنية، يمثل هذا الإصدار أول تحديث رئيسي لنظام ويندوز منذ عام 2015، وهو التحديث التالي الكبير لنظام التشغيل الحالي ويندوز 10.

ويأتي كل إصدار من ويندوز مع التغييرات والمميزات الخاص به. ومع ذلك فإن غالبية ميزات نظام التشغيل الجديدة هي جمالية حيث تبدو الصورة البصرية أكثر إبهارًا.

متطلبات تشغيل نظام ويندوز 11

إذا كنت قد اشتريت حاسبك في السنوات الخمس الماضية. فمن المتوقع أن يتوافق مع متطلبات نظام التشغيل.

ويمكنك زيارة موقع مايكروسوفت الرسمي عبر هذاالرابطلمعرفة المتطلبات التي يجب أن تتوفر في حاسبك.

كما يمكنك أيضًا تنزيل تطبيقWhyNotWin11المفتوح المصدر وتثبيته، حيث يفحص التطبيق المكونات والمواصفات ويخبرك إذا كان حاسبك جاهزًا للترقية أم لا.

بالإضافة إلى ذلك ذكرت مايكروسوفت أن الحواسيب التي تحتاج إلى الترقية يجب أن تحتوي على ما يسمى شريحة TPM. التي تتوفر في جميع الحواسيب التي تعمل بمعالج إنتل من الجيل الثامن أو أي إصدار أحدث، أو معالجات AMD المبنية على معمارية +Zen.

ولمعرفة كل شيء عن هذه الشريحة يمكنك الاطلاع على المقال التالي: شريحة TPM أصبحت ضرورية لنظام ويندوز 11

تاريخ الإصدار والتكلفة

حتى الآن لم تقدم مايكروسوفت تاريخ رسمي لإطلاق النسخة الرسمية. ومع ذلك تشير جميع التسريبات إلى أن شهر أكتوبر قد يكون هو موعد الإطلاق الرسمي.

وقد بدأت بعض شركات تصنيع الحواسيب بالاستعداد لنظام التشغيل الجديد. وبالنسبة لمستخدمي ويندوز 10 الحاليين فإن بالإمكان الترقية مجانًا في أوائل عام 2022 إذا كانت الحواسيب تفي بالمتطلبات.

ومن المتوقع أن تبدأ مايكروسوفت ببيع إصدار نظام التشغيل الجديد في متجرها بمبلغ ما بين 100 إلى 200 دولار.

وإذا كنت مشتركًا في برنامج ويندوز إنسايدر فإن بإمكانك تنزيل الإصدار التجريبي العام. وللقيام بذلك يمكنك الاطلاع على المقال التالي: تنزيل إصدار ويندوز 11 مع تجنب البرامج الضارة.